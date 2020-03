Boris en zijn verloofde Carrie Symonds. Ⓒ EPA

Niet iedereen is net zo verheugd als de Britse premier Boris Johnson (55) met het nieuws dat hij samen met zijn vriendin Carrie Symonds (31) een baby verwacht én in het huwelijksbootje stapt. Naar verluidt is de ex-vrouw van Johnson, Marina Wheeler, de vrouw die 27 jaar lang lief en leed met de politicus deelde, woest.