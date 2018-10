Kees Hulst heeft relatie met Esther Scheldwacht

Hulst (66) en Scheldwacht (50) verlieten allebei hun partner met wie ze al decennia samen waren. Over de verwarrende periode van verliefdheid, twijfel en verdriet schreef Scheldwacht het stuk Laatste paar dagen, over een stervende man en een verpleegkundige bij wie de liefde onverwacht en ongepland binnenvalt.

„Ik wil me niet hoeven verschuilen. Juist omdat we dit stuk nu spelen, ontkomen we er niet aan om het erover te hebben”, zegt Scheldwacht. „Ik ben er klaar mee om confrontaties uit de weg te gaan, uit angst voor pijn. Pijn hoort erbij.”

Volgens Hulst komt het vaker voor dat tegenspelers een beetje verliefd op elkaar worden. „Je bekijkt elkaar onvermijdelijk door de bril van die personages.” De warme gevoelens gingen echter na de tournee niet weg. Scheldwacht noemt hun liefde ’helder en simpel’. „De omstandigheden, die maken het ingewikkeld.”