’Kleine boete voor Schumer en Ratajkowski’

Bij de demonstratie werden 293 mensen aangehouden. Emily schreef donderdagmiddag op Instagram: „Vandaag werd ik gearresteerd bij het protesteren tegen de hooggerechtsnominatie van Brett Kavanaugh, een man die door verschillende vrouwen wordt beschuldigd van seksueel geweld. Mannen die vrouwen iets aandoen horen niet meer in machtsposities. Kavanaughs aanstelling is een boodschap aan vrouwen in dit land dat zij er niet toedoen. Ik eis een overheid die vrouwen in dezelfde mate erkent, steunt en respecteert als mannen.”

Schumer droeg tijdens het protest een blouse met de tekst ’Dit vandaag, en dan #ERA’. Daarmee verwees ze naar het Equal Rights Amendment, een voorgestelde wetstoevoeging die Amerikanen gelijke rechten garandeert, ongeacht hun sekse.