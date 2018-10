’Huisman’ Rod Stewart kan nog geen ei koken

De zanger vertelt openhartig over zijn vroegere relaties en zijn onkunde in de keuken, wat zijn leven er niet bepaald makkelijker op maakte in het AD. „Ik kan letterlijk geen ei koken. Wat gaf me dat in de jaren zeventig een problemen, zeg! Dan was er weer een vriendin na een ruzie vertrokken en moest ik terug naar mijn moeder, omdat ik niet wist hoe ik voor mijn eten moest zorgen.”

Stewart zingt op zijn nieuwe album Blood Red Roses over zijn hopeloze ervaringen in het huishouden. Over een man die zijn toast laat aanbranden en de wasmachine niet aankrijgt als zijn vrouw niet thuis is. „Die man ben ik, ja! Op huishoudelijk terrein ben ik ’absolutely hopeless’. Ik prijs me gelukkig met een geweldige echtgenote. En ik ben dan weer erg goed op andere gebieden, hè”, besluit de 73-jarige artiest met een knipoog.