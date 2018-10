Vandaag is De Dag voor Johnny en Anouk

De locatie is hermetisch van de buitenwereld afgesloten.

Oom TONY ALBERTI probeerde gisteren nog een rookgordijn op te werpen door lachend te beweren dat een en ander ’naar zijn beste weten toch echt in Zuid-Afrika plaats zou vinden’, maar het blijkt Portugal te zijn waar ANDRÉ HAZES gisteren aftrapte op het openingsfeest en meteen de toon zette voor alle feestelijkheden die nog zullen volgen.

Zijn familiegeschiedenis loopt parallel aan die van de Alberti’s. Johnny’s opa WILLY ALBERTI stond aan de wieg van de carrière van ANDRÉ HAZES Sr.

André: „Om de feestvreugde een zetje te geven was ik gevraagd als verrassing op te treden voor het bruidspaar. Ik ben om acht uur aangekomen op de locatie voor deze surprise. Iedereen in de familie zat in het complot maar Johnny en Anouk wisten van niets. Ik heb de afgelopen weken mijn kaken dus stevig op elkaar moeten houden.”

LINDA DE MOL lukte dat niet. Zij versprak zich afgelopen weekend tijdens haar eigen festival dat het huwelijk, dat was aangekondigd voor 2019, al ’volgende week’ plaats zou vinden.

Ⓒ Screenshot Instagram

André postte vannacht een foto van zijn optreden in de Algarve, waar John de Mol en Linda een huis hebben.

Het bruidspaar arriveerde afgelopen maandag al met JOHN DE MOL in Portugal om zich in alle rust voor te bereiden op de komst van de gasten en de grote dag, die nu is aangebroken.

