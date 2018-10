Kijkrecord Eilandpraat na verrassende exit

De eerste vier uitzendingen van Eilandpraat, gepresenteerd door Luuk Ikink, trokken gemiddeld zo'n 390.000 kijkers. Het kijkcijferrecord stond tot nu toe op 711.000 kijkers, zegt een woordvoerder van RTL. Dat werd vorig jaar op 23 november neergezet.

Expeditie Robinson scoorde donderdag zelf ook weer goed. Meer dan 1,4 miljoen kijkers schakelden in voor de survivalshow, de hoogste score van dit seizoen tot dusver. Het programma was daarmee goed voor een tweede plaats in de Kijkcijfer Top 25 achter het NOS Journaal van 20.00 uur (1,8 miljoen kijkers).

Aan het slot van Expeditie Robinson was te zien dat dj Tony Junior plots besloot om op te stappen. Dat maakte hij bekend vlak nadat hij Donny Roelvink uit de show wist weg te werken, tot verbazing van de rest van de kandidaten en presentatoren Dennis Weening en Nicolette Kluijver. Donny had kunnen blijven als Tony eerder had gemeld dat hij naar huis wilde.