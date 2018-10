Vlaamse showmaster Walter Capiau (80) overleden

Walter Capiau, Robert ten Brink en Amora bij het Rad van Fortuin in 1989. Ⓒ ANP Kippa

De Vlaamse tv-presentator Walter Capiau is overleden. Hij was al enige tijd ernstig ziek, melden Belgische media. Capiau, die furore maakte als gezicht van onder meer Rad van Fortuin en Hoger Lager, is tachtig jaar geworden.