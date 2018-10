Kelly Clarkson zingt titelsong Trolls 2

Kelly is in Trolls World Tour te horen als Delta Dawn, de burgemeester van de trollen. Een groot deel van de stemmencast van de eerste film keert terug voor het vervolg. Anna Kendrick spreekt weer de stem in van Poppy, terwijl James Corden die van Biggie voor zijn rekening neemt. Voor de sequel zijn ook onder meer Chance the Rapper en Jamie Dornan gestrikt.

De lat voor de titelsong ligt hoog voor Kelly. Justin Timberlake schreef en zong voor Trolls het liedje Can't Stop The Feeling! en sleepte daar een Grammy mee in de wacht. Het nummer werd ook genomineerd voor een Oscar, een Critics' Choice Award en een Golden Globe.