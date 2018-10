Frank van 't Hof verhuist naar weekend Radio 2

De afgelopen 3,5 jaar maakte Van 't Hof zijn programma dagelijks van 04.00 tot 06.00 uur. Eerder deze week maakte hij bekend dat hij daarmee gaat stoppen.

Nu is nog Timur Perlin te horen op het tijdslot dat Van 't Hof krijgt. Of Perlin straks nog te horen is op Radio 2, is nog niet bekend. Ook is niet duidelijk wie het nachtprogramma van Van 't Hof overneemt.