The Cure eerste headliner op Rock Werchter

The Cure vierde dit jaar zijn veertigjarig jubileum, wat groots werd gevierd met een concert voor 65.000 mensen in Hyde Park in Londen. Dat smaakte bij de organisatie van Werchter naar meer. The Cure is bekend van hits als A Forest, Lullaby, Boys Don't Cry en Pictures Of You.

Rock Werchter vindt in 2019 plaats van 27 juni tot 30 juni. De kaartverkoop begint op 26 oktober.