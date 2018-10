Buffy-ster David Boreanaz staat achter reboot

Tijdens een Q&A die David gaf, kwamen de plannen voor een reboot ter sprake. Toen er boegeroep klonk uit de zaal, greep hij in. „Kom op jongens, dit is goed nieuws”, verklaarde hij tegenover de fans. „Laten we het steunen, ik ben erg blij voor ze. Ze willen een nieuwe generatie bereiken, iets nieuws doen. Ik denk dat een reboot een goede mogelijkheid zou zijn om te laten zien waar we nu staan als maatschappij, en wat je nu allemaal kunt met technologie. Hoe je dat met dezelfde soort metaforen zou kunnen bespreken.”

Dat betekent evengoed niet dat de 49-jarige van plan is zelf deel te nemen aan een nieuwe versie van de show. „Als iemand het van me wil overnemen, doe vooral! Dat lijkt me mooi, want ik doe die make-up niet meer op. Maar ik ben er helemaal voor, ik vind het fantastisch. Ik hoop dat het een enorm succes wordt.”

David was in de eerste drie seizoenen van Buffy The Vampire Slayer te zien als Angel. Dat personage kreeg daarna een spin-off, die ook Angel heette. Van die serie werden vijf seizoenen gemaakt.