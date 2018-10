Dj Marshmello geeft half miljoen aan kinderfonds

De altijd vermomde muzikant wilde zijn donatie geheim houden, maar organisatie KIND bedankte hem afgelopen week op social media voor zijn „ongelooflijk genereuze” bijdrage van een half miljoen dollar. KIND staat onder meer minderjarige vluchtelingen bij in hun juridische procedure. ’Omdat geen kind alleen voor de rechter zou moeten staan’, is het motto van de organisatie.

Marshmello sprak naar aanleiding van het uitlekken van zijn donatie donderdag alsnog over zijn beslissing het geld weg te geven. „Als ik een ding heb geleerd, dan is het dat geld je niet gelukkig maakt. Maar in staat zijn om iets te doen voor anderen wel, en dat kan ook op andere manieren dan met geld.” De dj deelde daarbij nog eens het idee achter zijn vermomming: „Marshmello staat voor iedereen, en dat zal nooit veranderen.”