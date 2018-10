Emmanuel Macron eert Charles Aznavour in hartje Parijs

De kist met het lichaam van de artiest was bedekt met een Frans vlag en erachter was een krans in de Armeense driekleur (rood-blauw-oranje), een verwijzing naar de achtergrond van de gevierde zanger. Aan het slot van de ceremonie werd de lijkkist weggedragen op muziek van Anavours Emmène-moi (Neem me mee).

Aznavour werd in Parijs uit Armeense ouders geboren en heeft zijn leven als artiest mede ten dienste gesteld van Armenië. De premier van dat land, Nikol Pasjinjan, was naar Parijs gekomen om de ceremonie bij te wonen.

Aznavour wordt zaterdagmiddag in strikt besloten kring begraven in het familiegraf in Montfort -L’Amaury, ruim 40 kilometer ten zuidwesten van Parijs.