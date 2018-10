Fockeline Ouwerkerk bevallen van zoontje

„Tromgeroffel en trompetgeschal! Hij liet even op zich wachten, maar kwam razendsnel ter wereld. Mag ik jullie voorstellen aan Joe Jacob Ben Wetters. Hij is perfect zoals hij is, wij zijn strontverliefd en genieten van elk moment! Wat is dit toch bijzonder”, zo schrijft Fockeline.

In mei onthulde de Moordvrouw-actrice dat ze samen met haar vriend Joeri een kindje verwachtte.