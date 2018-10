Na vier jaar weer nieuw album Novastar

Zweegers moest weer opnieuw beginnen toen zijn producer John Leckie wegens ziekte afhaakte. „We hadden al een lange pre-productie achter de rug en waren klaar om opnames te maken. Daar is niets van doorgegaan”, vertelt de singer-songwriter. „Met een nieuw team zijn we daarna helemaal van nul gegaan.”

Met Mikey Rowe, bandlid van Noel Gallagher’s High Flying Birds, gooide Zweegers het roer om. „Gedeeltelijk met dezelfde liedjes, maar we hebben ook niet-geselecteerde liedjes herontdekt. Dat was een belangrijk cadeau”, aldus de geboren Nederlander die tegenwoordig al jaren in België woont. „Soms komt er uit tegenslag iets positiefs en dat was nu zeker het geval.”

Herfst

De opnames vonden plaats in de studio van Rowe, in het Britse Brighton. Daarvoor verliet Zweegers een aantal maanden zijn gezin. „Daar ben ik mijn vrouw heel dankbaar voor. Ze kent mij goed en weet dat ik gelukkiger terugkom met een mooie plaat”, zegt hij. „Ik ben ook trots op het resultaat, ik heb er lang aan gewerkt. Het heeft een beetje de kleur van de herfst, de zee bij Brighton en de wind die daar waait.”

Over de ontvangst maakt Zweegers zich niet al te druk. „Het is misschien een beetje egoïstisch, maar ik maak vooral muziek voor mezelf, voor mijn eigen emotie”, zegt hij. „Al kan ik natuurlijk niet ontkennen dat het fijn is als het goed onthaald wordt.”

In december speelt Novastar in TivoliVredenburg in Utrecht. Later volgen nog een aantal shows in Nederland. „En ik hoop in de zomer ook weer op een aantal festivals te spelen. Optreden voor Nederlandse publiek is altijd te gek.”