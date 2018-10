Dries Roelvink wil bij de AIVD werken

Ⓒ Hollandse Hoogte / Patrick Harderwijk

Dries Roelvink ziet wel wat in een baantje bij de AIVD. De zanger speculeerde vrijdag op NPO Radio 1 over een carrièreswitch naar aanleiding van de Russische poging om het wifinetwerk van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) in Den Haag te hacken.