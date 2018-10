’David Beckham verkoopt villa in LA voor 28 miljoen euro’

Het luxueuze huis bestaat uit zes slaapkamers, negen badkamers, een bibliotheek en heeft een zwembad.

De Beckhams kochten in 2007 het riante huis, nadat David een contract ter waarde van 192 miljoen pond (217 miljoen euro) tekende bij voetbalclub LA Galaxy. Het gezin is nu meer gericht op de oostkust van de Verenigde Staten, in januari maakte David bekend vanaf 2020 te gaan spelen voor een nieuw voetbalteam in Miami.