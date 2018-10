'Brad Pitt datet sieradenontwerpster Sat Hari Khalsa'

Volgens de Daily Mail werden de twee afgelopen zaterdag tijdens een benefietavond in Los Angeles samen gespot. De avond was georganiseerd door de bassist van de Red Hot Chili Peppers, Flea, die een goede vriend van Brad is. Sat ging in het verleden als holistisch verpleegkundige mee tijdens de tours van de band, dus het is aannemelijk dat Flea de twee aan elkaar voorgesteld heeft. Saillant detail is dat de ex van Brad Pitt, Jennifer Aniston, sieraden heeft gedragen van Sat.

Een bron laat weten dat de twee de hele avond naast elkaar hebben gezeten en dat ze het erg gezellig hadden. Ze zouden de hele tijd met elkaar gepraat en gelachen hebben.