Van hekserij tot bingo: de onverwachte hobby's van de sterren

Ⓒ Instagram

Het is alweer een dikke twee maanden dat we met zijn allen in de intelligente lockdown zitten. De puzzels werden van zolder gehaald, achterstallig onderhoud in huis werd aangepakt en ook de tuin ziet er bij menig Nederlander weer spik en span uit. Tijd dus voor een nieuwe bezigheid! Wellicht dat de bijzondere hobby’s van deze celebrities weer wat inspiratie geven om de tijd door te komen!