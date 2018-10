Rita Ora weer vrijgezel

Dat gebeurde toen Rita te gast was in The Jonathan Ross Show. Het was de presentator zelf die de nieuwe status van de zangeres onthulde: „Je bent op het moment weer single”, zei hij tijdens de uitzending tegen Rita. Over de reden van de breuk laat ze niets los. De twee werden in augustus 2017 voor het eerst gespot toen ze samen een hotel in New York verlieten.

De zangeres vertelde verder dat ze met warme gevoelens terugkijkt naar haar relatie met Calvin Harris. „Ik heb in het verleden met een Schot gedatet en daarmee heb ik de beste tijd uit mijn leven gehad.”