’Range Rover Katie Price onbruikbaar door ratten onder motorkap’

Een bron vertelt aan The Sun: „Het huis en de garage zijn in zo’n slechte staat, dat het inmiddels geteisterd wordt door ratten. Een van hen wist in de auto te komen, heeft geknaagd aan de elektrische onderdelen en daardoor doet de auto het niet meer.”

De insider vervolgt: „Het is weer een extra kostenpost die Katie niet kan gebruiken momenteel. Ze heeft nu niet het geld om dat te betalen en de auto is naar de garage van een vriend gebracht.” Een woordvoerder van Katie spreekt dit tegen en zegt tegen de Britse krant dat de auto naar de garage is vanwege een kapotte voorruit.

Zorgen om vervoer heeft Katie – die momenteel in een afkickkliniek verblijft – niet, want haar nieuwe toyboy Alex Adderson heeft recent nog een nieuwe zwarte Range à 70.000 euro voor haar gekocht.