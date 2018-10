Uitreiking Gouden Kalveren

Naast belangrijke nominaties voor Beste Film en Beste Regie maakt Jacob Derwig met zijn rol in de film kans op de onderscheiding voor Beste Acteur. Bruno Vanden Broecke die in de tragikomedie Billy een buikspreker speelt is ook genomineerd. Achmed Akkabi en Walid Benmbarek, allebei te zien in Broeders, zijn ook in de race voor een Gouden Kalf. In de categorie beste actrice is Katja Herbers genomineerd voor haar rol in de romantische komedie Weg van jou. Zij neemt het op tegen Maria Kraakman (In blue) en Rifka Lodeizen (La Holandesa).

