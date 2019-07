Kritiek op Armie Hammer na teenzuigen zoontje

Armies vrouw Elizabeth filmde het tafereel, waarbij te horen is dat ze zegt „Dit is echt niet normaal.” De acteur haalt zijn voet ook vrij snel weg bij de kleine Ford, maar plaatste het clipje in zijn Instagram Stories en grapte daarbij: „Dit ging zeven minuten zo door.” Dat leverde hem heel wat afkeurende reacties en afschuw op.

Elizabeth reageerde later op sociale media. In een reactie op Instagram liet ze weten: „Het was geen zeven minuten, maar een paar seconde. Onze zoon speelt graag met voeten, ik plaatste deze foto op onze familiestream omdat deze fase daar inmiddels een vaste grap is. De video op Instagram delen was niet de handigste actie van A, maar ik kan jullie geruststellen dat de gezondheid en veiligheid van onze kinderen altijd op de eerste plaats staan.”