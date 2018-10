Gerard Cox ontdekt de metro

„Als ik in de stad zou wonen, zou ik er constant in zitten”, ging Gerard verder. „Je hebt met een auto altijd gedoe. Je kan nooit parkeren. En als je met de metro gaat, kan je ook nog eens ergens een slokje drinken.” Cox woont in de Hoeksche Waard en ’daar loopt de metro niet’. De acteur ontweek de metro niet bewust. „Het is er gewoon nooit van gekomen, ook niet toen ik vroeger wel in de stad woonde. Ik heb ook al zeker veertig jaar niet meer in een tram gezeten.”

Het balletje kwam aan het rollen naar aanleiding van het programma Beter laat dan nooit, waarin Gerard met drie leeftijdsgenoten door Azië reisde. „Toen we in Tokio waren liet ik uit m’n mond vallen dat ik in Rotterdam ook nog nooit in de metro had gezeten. Maar dat is dan nu gebeurd. Het ziet er allemaal prachtig uit.”

Cox werd in de watten gelegd door het Rotterdamse vervoerbedrijf RET. Niet alleen kreeg hij een ’persoonlijk begeleider’ mee, de acteur kreeg ook een kijkje achter de schermen. Zo nam hij plaats in een simulator en toen hij de fijne kneepjes van het vak onder de knie had, mocht Gerard plaatsnemen in een echte bestuurscabine. Daar merkte Cox dat ’zo’n ding angstig hard’ gaat. Hoewel hij de metro ongeschonden naar het volgende station reed, had de acteur vooraf zijn twijfels. „Ik vind het toch wel een beetje link, maar ze zullen wel weten wat ze doen.”