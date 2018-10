Lat ligt hoog in restaurant Paskal Jakobsen

„We leggen de lat echt hoog”, zegt Paskal tegen BuzzE. Hard & Ziel moet een ’laagdrempelig restaurantje’ worden, met eenvoudige gerechten op de kaart die snel uitgeserveerd kunnen worden. „Maar het moet wel goed gemaakt zijn. En dat is misschien wel het allermoeilijkste.” Wie straks in Hard & Ziel in het centrum van Middelburg binnenloopt, pakt eerst een drankje uit de koelkast. Vervolgens doe je bij de balie je bestelling, die je na niet al te lange tijd ’mooi ingepakt, in een gepersonaliseerd papiertje’ op kan halen.

„Het lijkt een beetje op hoe het bij Starbucks gaat”, legt Paskal uit. „Wij houden alle vier heel erg van de sfeer en de diversiteit van een foodtruck-festival, en dat merk je.” Op de kaart staan gerechten uit de hele wereld, van Japanse noedelsoep tot linzencurry en van een burger met kabeljauw en buikspek tot soep uit Noord-Ierland. „Dat blijkt best een uniek dingetje. Je vindt dit niet in de rest van Zeeland.”

Stormloop

Paskal en zijn vrouw liepen al langer rond met het idee iets in de horeca te doen. „Zo lang als wij samen zijn, hebben we gesprekken over de horeca als we ons daarin bevinden. Bijvoorbeeld over hele slechte service, of juist hele goede. Er zit wel wat horecabloed bij ons, hoewel we er niet veel ervaring mee hebben”, zegt de zanger, die zelf ’een paar jaar’ achter een bar stond en zichzelf omschrijft als ’een enthousiaste, fanatieke thuiskok’. Ook met topkok Edwin Vinke, van sterrenrestaurant De Kromme Watergang, sprak Paskal geregeld over eten en uit eten gaan. „Zo ontstond op den duur het plan om iets te beginnen, omdat we allebei zo van streetfood houden. Toen kwam dit pand vrij en kwam alles samen.”

Vervolgens trok het viertal negen maanden uit voor de voorbereidingen. „Edwin en ik kunnen het ons niet permitteren als het niet heel goed is”, zegt Paskal, die zich bewust is van de extra ogen die op hem zijn gericht. Pas met ’alle poppetjes op de juiste plaats’ wilden Paskal en Edwin de deuren openen. Nu het zo ver is, weet Paskal niet wat hij moet verwachten. „Of er een stormloop komt? Geen idee. We hebben best veel aandacht gehad voor een restaurantje waar maar 36 man kan zitten. Het is heel spannend, misschien staat er vanavond wel een rij.”

Kookboek

Voor wie komt om een glimp van Paskal in koksbuis op te vangen, heeft de zanger een trieste mededeling. „Ik ben een hele goede thuiskok, maar er zijn betere koks. In het restaurant ga ik niet koken. Ik zal hier geregeld te vinden zijn, maar juist niet op de momenten dat het druk is. De aandacht die je krijgt als je als BN’er iets begint is leuk, die kan elk beginnend bedrijf gebruiken. Maar het moet eigenlijk zonder mij draaien. Er is veel te regelen rond zo’n restaurant, het moet ook gerund worden, en dat doen we met z’n vieren.” De zanger drukt belangstellenden dan ook op het hart niet voor hem te komen.

Wellicht laat Paskal nog meer van zich horen in het wereldje rond eten. Hij en Edwin hebben al langer plannen om ’voor de gekkigheid’ een kookboek te maken. „Tot nu toe is het er nog niet van gekomen, maar met het restaurantje hebben we er wel een leuke aanleiding voor.” En als Hard & Ziel een succes wordt, volgen er misschien wel meer restaurants. „Eerst moeten we kijken hoe deze jas past, maar misschien is het wel de eerste van vele.”

Ook als zijn restaurant een doorslaand succes wordt, blijft Paskal BLØF trouw. „Dit betekent zeker niet het einde van BLØF. Muziek maken is toch wel het enige dat ik kan.”