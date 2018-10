Orlando Bloom zit aan het sterfbed van zijn oma

„Koester de herinneringen en momenten samen, en vier en respecteer het leven. We lachen allemaal, we leven en we omarmen een oma, een moeder, een zus, een tante, een vouw, een vriendin, een dochter, een vriend, een kind en een baby. We worden geboren, worden ouder, worden ziek en sterven uiteindelijk. Dat weten we zeker, dus heb lief en geef liefde”, begint Orlando zijn verhaal.

„98 jaar en ik ben zo blij dat ik een onderdeel van al die jaren heb mogen zijn. Terwijl ik wakker lig en nadenken over dat ook zij binnenkort zal overlijden, misschien zelfs wel nog voor de volgende ochtend, bid ik en glimlach ik bij de herinneringen aan de zondagse lunch met haar. Ik denk aan de wandelingen door de velden of langs het water, ik denk aan alle gebreide vesten en alle liefde en geschiedenis. Ik ven zo dankbaar voor mijn oma Dorrie, ik houd van je.”