Filmmaker Sentsov stopt hongerstaking

De Russische politie pakte Sentsov in 2014 op nadat hij kritiek had geuit op de inlijving van het Oekraïense schiereiland de Krim door de Russen. Hij zit een celstraf van twintig jaar uit na een veroordeling voor terrorisme. Hij zegt te zijn gemarteld. Om daar aandacht voor te vragen, en voor vrijlating van de ,,politieke gevangenen in de Krim’’, begon hij op 14 mei een hongerstaking.

De gevangenisdienst zegt te hebben overlegd met ,,de beste diëtisten in Moskou'' om een optimaal dieet voor Sentsov samen te stellen. De filmmaker stelt 20 kilo te zijn verloren in 145 dagen tijd.