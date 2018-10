Johnny en Anouk hebben elkaar het jawoord gegeven!

Johnny en Anouk zijn sinds de zomer van 2016 samen, in september dat jaar deelde hij de eerste foto van Anouk op Instagram. This summer was magic, schreef de tv-presentator erbij. Na de eerste ontmoeting zijn de twee niet meer van elkaars zijde geweken.

Sinds vorig jaar zomer wonen de twee samen in een nieuwe villa in Blaricum, niet ver van de rest van de familie De Mol en Johnny’s moeder Willeke Alberti. Johnny woonde daarvoor jarenlang in een penthouse aan de Herengracht in Amsterdam. Een paar maanden na de verhuizing volgde het huwelijksaanzoek, dat bereidde Johnny voor met Anouks dochtertje Kiki. Anouk kreeg de nu vijfjarige Kiki uit een eerdere relatie. Johnny heeft ook haar in zijn hart gesloten.

Linda de Mol, de tante van Johnny, had afgelopen weekend op het LINDA-festival al verklapt dat de bruiloft dit weekend zou plaatsvinden. André Hazes trad donderdagavond op tijdens het openingsfeest. Op Instagram gaf de zanger een inkijkje op het besloten feest.