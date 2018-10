Bankier van Verzet wint eerste Gouden Kalf

Bankier van het Verzet vertelt over de broers Van Hall (Barry Atsma en JacobDewig) die in de Tweede Wereldoorlog het Nederlandse verzet financierden. De film trok in de Nederlandse bioscopen ruim 400.000 bezoekers.

Het oorlogsdrama maakt vrijdagavond kans op in totaal dertien Gouden Kalveren, waaronder beste film, regie en beste acteur. Het Gala van de Nederlandse Film is vrijdagavond live te volgen op de website van het Nederlands Film Festival.

De Telegraaf is bij de uitreiking en doet live verslag:

