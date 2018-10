ZIEN: Ronaldo en Mayorga op de avond van de vermeende verkrachting

De video, die in het bezit is van The Sun, is door een bezoeker van de nachtclub in het Palms Hotel en Casino opgenomen en zou van dezelfde avond zijn als waarop Mayorga zegt door Ronaldo verkracht te zijn. De vrouw werkte destijds als danseres in de club en is op de video te zien terwijl ze een leuke tijd lijkt te hebben met de voetballer. Ze drinken samen een drankje, dansen en knuffelen. Op de website van The Sun zijn bovendien diverse foto’s te zien van de twee.

Mayorga, die haar baan als danseres inmiddels heeft opgegeven en tegenwoordig onderwijzeres is, zegt nu echter dat Ronaldo haar in zijn penthouse heeft verkracht. De voetballer ontkent alle beschuldigingen.

