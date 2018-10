Voorstelling Jekkers wordt verlengd in zomer

Jekkers is van 2 tot en met 20 juli 2019 vier dagen per week te zien in het theater. De kaartverkoop voor deze extra reeks ging vrijdagavond van start.

In Achter de duinen vertelt de 67-jarige Jekkers met liedjes en conferences over zijn Haagse jeugd. Ook reflecteert hij op het leven in zijn geliefde stad anno 2018. Jekkers speelde de voorstelling afgelopen zondag voor het eerst; de reacties van het publiek waren laaiend enthousiast.

De komiek treedt met zijn zondagmiddagshow in de voetsporen van Paul van Vliet, die ruim zes jaar in de schouwburg een soortgelijke matinee speelde. Jekkers staat dit jaar ook nog in de theaters met een muziekvoorstelling met zijn oude band Klein Orkest.