Overleden Wouter van Luijn wint Gouden Kalf

Hij kreeg de onderscheiding voor zijn werk als editor aan het drama WIJ. Het was de tweede nominatie voor Van Luijn. Eerder maakte hij kans op een Kalf voor zijn werk aan het grimmige drama Wolf.

Van Luijn (34) werd in de nacht van donderdag 12 op vrijdag 13 juli neergeslagen in een achterbuurt op het eiland Mallorca. Door de klappen die hij kreeg, overleed Van Luijn later in het ziekenhuis.

De geliefde filmmaker heeft de montage van tientallen films op zijn naam staan, waaronder Brasserie Valentijn en Aanmodderfakker. De grootste kanshebber bij de Kalveren is het oorlogsepos Bankier van het Verzet, dat in totaal dertien nominaties ontving.

