Bankier van het Verzet grote winnaar Gouden Kalveren

De film won de Kalveren voor beste film, beste acteur (Jacob Derwig), beste vrouwelijke bijrol (Fockeline Ouwekerk), beste production design en de publieksprijs voor beste film. Bankier van het Verzet vertelt over de broers Van Hall (Barry Atsma en Jacob Derwig) die in de Tweede Wereldoorlog het Nederlandse verzet financierden. De film trok in de Nederlandse bioscopen ruim 400.000 bezoekers.

Maria Kraakman sleepte het Gouden Kalf voor Beste actrice in de wacht met haar optreden als stewardess met verwarrende moedergevoelens in het drama In blue. De Vlaamse acteur Wim Opbrouck (Cobain) wonnen in Utrecht de prijzen voor Beste vrouwelijke en Beste mannelijke bijrol.

Ilse Warringa werd door de Gouden Kalf-jury bekroond als Beste actrice in een televisiedrama voor haar rol in de populaire serie De luizenmoeder. Kees Hulst won diezelfde prijs – maar dan voor Beste acteur – voor zijn optreden in Het geheime dagboek van Hendrik Groen, dat ook tot Beste televisiedrama werd uitgeroepen.

WINNAARS GEKOZEN DOOR ACADEMY

Beste Film: Bankier van het verzet

Beste Acteur: Jacob Derwig - Bankier van het Verzet

Beste Actrice: Maria Kraakman - In Blue

Beste Mannelijke Bijrol: Wim Opbrouck - Cobain

Beste Vrouwelijke Bijrol: Fockeline Ouwerkerk - Bankier van het Verzet

Beste Regie: Jaap van Heusden - In Blue

Beste Scenario: Jaap van Heusden, Jan Willem den Bok - In Blue

Beste Muziek: Harry de Wit - Cobain

Beste Camera: Lennert Hillege - Beyond Words

Beste Sound Design: Jan Schermer - Beyond Words

Beste Montage: Wouter van Luijn (postuum) - Wij

Beste Lange Documentaire: Liefde is aardappelen - Aliona van der Horst

Beste Production Design: Harry Ammerlaan - Bankier van het Verzet

GOUDEN KALF VAN HET PUBLIEK

Bankier van het verzet

WINNAARS DOOR GOUDEN KALVEREN JURY

Beste Televisiedrama: Het geheime dagboek van Hendrik Groen - Tim Oliehoek

Beste Acteur Televisiedrama: Kees Hulst - Het geheime dagboek van Hendrik Groen

Beste Actrice Televisiedrama: Ilse Warringa - De Luizenmoeder

Beste Korte Documentaire: The Atomic Soldiers - Morgan Knibbe

Beste Korte Film: L’été et tout le reste - Sven Bresser