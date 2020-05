Ereprijs voor radio-icoon Peter van Bruggen

Volgens de jury heeft Van Bruggen „met zijn beeldende manier van radio maken veel aan het medium toegevoegd.” De oud-journalist en dj werkte in de jaren tachtig en negentig als dj voor de KRO en presenteerde programma’s als Het Weeshuis van de Hits en, samen met Jeanne Kooijmans, The Breakfast Club. In 2013 ontving de pensionado een Marconi Oeuvre Award voor zijn betekenis voor de Nederlandse radio.

Van Bruggen maakt momenteel voor NPO Radio 5 een serie podcasts over wereldberoemde pophelden. De reeks Soundcheck telt voorlopig zes afleveringen en bevat anekdotes, herinneringen en gesprekken die Van Bruggen de afgelopen decennia gesprekken met grote namen als The Beatles, Sting en Blondie had.

De ereprijs ging vorig jaar naar Felix Meurders.