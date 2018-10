Adele verdient 27.000 euro per dag

The Sun meldt dat de zangeres dit jaar meer dan 8,6 miljoen pond winst heeft gemaakt, wat neerkomt op een 23.719 per dag, oftewel 26.997 euro. Haar laatste tournee bracht zo’n 142 miljoen pond (161 miljoen euro) op, waarvan net geen 48 miljoen euro rechtstreeks op de bankrekening van Adele terechtkwam.

De zangeres blijkt hiermee een van de rijkste artiesten in het wereldje. Toch baalt Adele wel dat ze zoveel belasting moet betalen. „Ik vind het vreselijk dat ik vijftig procent moet afgeven”, zei ze daar in een eerder interview over. „Ik kan niet meer met het openbaar vervoer reizen, de treinen zijn altijd te laat, de meeste staatsscholen zijn slecht, maar ik moet wel zoveel betalen? Dat is toch vreemd?”