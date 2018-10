FOTO’S - Johnny de Mol: ’Dit was zo gaaf! Onze liefde is bezegeld’

Lange tijd heeft het koppel alle details rond hun huwelijk geheim kunnen houden en zelfs de datum hielden ze geheim. Eerder deze week verklapte Linda de Mol dat de bruiloft al heel snel plaats zou vinden en vrijdagochtend bleken de bruiloftsfeesten in eens te zijn begonnen. Johnny en Anouk gaven elkaar vrijdagavond dan eindelijk het jawoord!

Gezien de locatie hermetisch afgesloten lijkt te zijn en niemand binnenkomt die niet op de gastenlijst staat, is nog niet veel bekend over het huwelijk. Ook op sociale media blijft het akelig stil. Maar presentator Mark Schaaf, tevens goede vriend van het koppel, is aanwezig en heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt het kersverse koppel kort te interviewen voor Shownieuws.

„Portugal heeft gewoon een speciaal plekje in ons hart. We komen hier al jaren”, verklaart Anouk de trouwlocatie. Op de vraag hoe Johnny de dag heeft ervaren, begint hij te stralen: „Dit was zo gaaf! Ik ben aan de ene kant hoog aan het vliegen en aan de andere kant door de ceremonie van Ruben van Zwieten weer erg gegrond. Onze liefde is bezegeld. Ik ben er nog helemaal vol van.”

Maar het feest is nog lang niet voorbij en het koppel gaat dan ook weer snel verder om deze mooie dag te vieren. „Het dak gaat eraf!”, besluit Anouk.

