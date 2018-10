Johnny de Mol trouwt Anouk wél voordat hij VEERTIG is!

Dat gebeurde achter gesloten deuren, op een exclusief resort in de Algarve, natuurlijk in het bijzijn van zijn vader JOHN DE MOL en moeder WILLEKE ALBERTI, zijn tante LINDA en andere leden van de De Mol-familie, intieme vrienden en showbizzrelaties.

Toen de gasten allemaal waren gearriveerd in de snikhete Algarve, waar de temperaturen deze oktoberweek nog steeds oplopen tot 33 graden, trapte surprise-act ANDRÉ HAZES de festiviteiten af met een optreden waarmee de toon meteen werd gezet.

Ⓒ ANP

In de loop van de vrijdagmiddag klonk op het resort, dat helemaal was afgehuurd, het jawoord, maar dat gebeurde in de media-familie zonder aanwezigheid van die media – achter hoge en gesloten hekken.

Het is duidelijk niet de bedoeling dat de buitenwereld veel meekrijgt van dit ’showbizzhuwelijk van het jaar’. Was op 12 januari 1979 zijn geboorte al groot nieuws, toen Willeke met de jonge tv-producent een zoon kreeg, Johnny zelf heeft het delen van zijn privéleven met de buitenwacht altijd zoveel mogelijk gedoseerd.

Ⓒ ANP

Des te opmerkelijker was, vorig weekend, een uitspraak van Linda de Mol op haar Linda-festival, waar zij werd geïnterviewd. De tv-koningin sprak daar openhartig over haar familieleven, maar corrigeerde het beeld dat de De Mols de deur bij elkaar zouden platlopen: daarvoor zijn zij ook allemaal veel te druk. „Maar”, voegde Linda daaraan toe. „Volgende week is dat anders. Dan trouwt Johnny en daar zien we elkaar natuurlijk en daar is van alles voor voorbereid.”

Konden aanwezigen in de zaal zich nauwelijks voorstellen dat haar onthulling, die door de media natuurlijk werd opgepikt, een ’slip of the tongue’ zou zijn, dat lijkt toch het geval geweest! Johnny had steeds laten doorschemeren zijn Anouk pas in 2019 te zullen trouwen en alle voorbereidingen vonden steeds plaats in het diepste geheim.

Ⓒ ANP

Helemáál in het geheim trouwen zat er voor Johnny en Anouk vanaf dat moment dan ook niet meer in, helemaal niet nadat André Hazes in zijn enthousiasme ook nog eens een foto van zijn verrassingsoptreden, met zijn arm om de bruidegom geslagen, op Instagram zette. Een ’post’ die hij alweer verwijderde, vlak voordat hij vrijdagochtend zelf vanuit Faro weer naar huis vloog.

De festiviteiten op de trouwlocatie gaan ook zaterdag nog door en worden pas zondag afgesloten.

Ⓒ ANP