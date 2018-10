Uitreiking Gouden Kalveren minder goed bekeken

In 2017 werd de uitreiking voor het eerst verwerkt in de TV Show, wat resulteerde in een bijna verviervoudiging van het aantal kijkers in vergelijking met het jaar daarvoor. In 2016 keken slechts 212.000 mensen naar een live-uitzending op NPO 2.

Kijkcijfertoppers waren vrijdagavond de voetbalsters van Oranje op Veronica en de quiz 2 voor 12 op NPO 2. Beiden trokken ruim 1,1 miljoen kijkers. RTL 4 moest het op prime time doen met 675.000 kijkers voor The Talent Project. RTL Late Night met Twan Huys haalde later op de avond 392.000 kijkers.