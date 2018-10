Felix Meurders: onduidelijk waarom ik weg moest

„De BNNVARA-directeur die inmiddels naar Talpa is vertrokken, vertelde me dat ik op 1 januari weg moet. De reden was me niet helemaal duidelijk. Hij verschool zich achter het verhaal dat de kopstukken van de NPO vernieuwing verlangden. Maar hoe het precies zit, daar kom je toch nooit achter”, zegt de 72-jarige Meurders in een interview met de HDC-kranten.

„Ik vroeg de directeur: hoe kan ik mijn vrienden uitleggen waarom ik binnenkort moet stoppen? Wat moet ik zeggen? Toen bleef het 35 seconden stil. Daarna zei hij dat hij het moeilijk vond om die vraag te beantwoorden. Vervolgens ging het verhaal richting de NPO. Inmiddels was BNNVARA al een tijd op zoek naar een opvolger voor me, maar ik hoorde dat dat nog niet meeviel”, aldus Meurders. Volgens hem leek het erop dat de NPO wilde verjongen en dat hij daarom weg moest.

Kritiek

De storm aan kritiek op de beslissing verraste Meurders, al 24 jaar de stem van Spijkers met Koppen. „Ik dacht dat het publiek vooral luisterde vanwege Dolf, maar het blijkt toch ook de chemie tussen ons te zijn die de luisteraars waarderen.”

De NPO en BNNVARA kwamen later op hun beslissing terug. Meurders mag het Radio 2-programma voorlopig blijven presenteren. Zondag wordt het dertigjarig bestaan van de show gevierd.