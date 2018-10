Art Rooijakkers: ’Ik beschouw mezelf als buitenbeentje’

„Iedereen was er: Wendy van Dijk, Chantal Janzen, Martijn Krabbé, Ruben Nicolai - het hele sterrenteam. Stom misschien, maar ik ben daar dan toch van onder de indruk. Dat ik daar tussen sta, als Brabants menneke”, aldus Art, die met zijn neus in de boter viel. Het complete team ging met elkaar discobowlen.

Art denkt niet dat de RTL-sterren ook onder de indruk waren van hem. „Dat kan ik me niet voorstellen. Ik beschouw mezelf nog steeds als een buitenbeentje. Dat zal er vermoedelijk altijd in blijven zitten.”

Bij RTL bevalt het tot nu toe goed, vervolgt Art in een interview met het AD. „We zitten in onze wittebroodsweken. Net als in een beginnende relatie vind je dan nog alles leuk aan elkaar, pas later kom je erachter dat je partner toch wel heel hard smakt. Maar nu zijn we vooral bezig met plannen maken, ideeën uitwerken, programma’s ontwikkelen.”