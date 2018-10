Twan Huys doet het nog slechter dan Humberto Tan

De dalende lijn bij RTL Late Night met Twan Huys is duidelijk zichtbaar, zo blijkt uit de cijfers van Stichting Kijkonderzoek. Scoorden ze de eerste vier weken nog gemiddeld respectievelijk 533.000, 682.000, 463.000 en 424.000 kijkers, deze week bleef het gemiddelde steken op 345.000 kijkers.

Aanleiding voor Mediacourant om een poll te houden. Daaruit blijkt dat maar liefst 78 procent van de lezers denkt dat het na dit seizoen over en uit is voor Twan Huys.

RTL-directeur Sven Sauvé liet deze week nog aan het AD weten dat de zender nog steeds in het programma gelooft. „Ik ben overtuigd dat we op termijn gaan groeien en we echt naar hele goede kijkcijfers gaan. Het wisselt nu, maar dat hoort erbij. Er zal geen enkele sprake zijn van overhaaste beslissingen.”