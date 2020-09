Camilla schrijft opiniestuk over huiselijk geweld

In haar stuk haalt Camilla een paar confronterende statistieken aan. Zo wordt wereldwijd gedacht dat huiselijk geweld tijdens de coronacrisis met 20 procent is toegenomen. In het Verenigd Koninkrijk heeft meer dan een derde van de gespecialiseerde organisaties tegen het probleem een toename in verzoeken tot hulp gerapporteerd.

„Veel te vaak hebben degenen die onder misbruik gebukt gaan het gevoel dat er niemand is die hen kan helpen. Ik heb geleerd hoe belangrijk het is om te verkondigen dat er hulp beschikbaar is”, schrijft Camilla. „Aan de lezers die in zo’n situatie zitten: weet dat je niet alleen bent.”

De vrouw van prins Charles somt vervolgens een aantal instanties op waar mensen naartoe kunnen gaan om hulp te vragen. Ook schrijft ze hoe mensen die niet met huiselijk geweld te maken hebben, anderen die daar wel mee kampen kunnen helpen. „Zeg dat je hen wilt helpen. Misschien ontkennen ze het misbruik en zeggen ze dat ze geen hulp nodig hebben, maar je aanbod zal hen op veel manieren sterker maken. Ze weten van binnen dat ze een optie hebben en dat ze geloofd worden. Als ze dan aan het misbruik ontkomen, is dat deels omdat jij het hebt aangekaart.”

Media

Ook de media hebben volgens Camilla een grote rol in het bespreekbaar maken en aankaarten van huiselijk geweld. „De media hebben de mogelijkheid om de stilte te doorbreken. Ze geven de slachtoffers een stem, verbreken het taboe en creëren bewustzijn van wat we kunnen doen om deze misdaad te stoppen.”

Camilla meent tot slot dat het coronavirus niet de enige ziekte is die de gemeenschap aanvalt. „Hoewel veel aspecten van ons leven weer enigszins normaal worden, moeten we blijven bedenken dat voor sommigen de angst en het misbruik blijvend aanwezig zijn. Het is daarom cruciaal dat we er alles aan blijven doen om hen op wat voor manier en voor hoe lang dan ook te helpen.”