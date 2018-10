J.K. Rowling verdacht BBC van lekken pseudoniem

De Britse omroep wilde in 2013 op televisie aandacht besteden aan het met lof ontvangen debuut van Galbraith, maar dat ging niet zonder haar identiteit te verklappen, aldus J.K, die daardoor dacht dat de BBC misschien verder onderzoek had gedaan. „Ik dacht dat het via de BBC gelekt was of dat iemand bij de omroep het ontdekt had. De BBC benaderde Robert zonder te weten dat ik het was, wat mij in een lastig parket bracht.”

Uiteindelijk bleek een advocaat het geheim naar buiten te hebben gebracht. Hij vertelde de vertrouwelijke informatie door aan vriendin van zijn echtgenote, die het op haar beurt weer aan een bevriende journalist van The Sunday Times doorgaf.

„Ik vind het nog steeds jammer dat het zo is gegaan”, vertelt J.K. „Ik had gehoopt dat ik op zijn minst drie boeken kon schrijven zonder te worden ontmaskerd.”

Onder het pseudoniem heeft J.K. Rowling inmiddels vier detectives uitgebracht.