Jamie Dornan en vrouw verwachten derde kindje

Jamie en Amelia zijn erg gesteld op de privacy van hun kinderen en houden ze zoveel als mogelijk uit de spotlights. De derde zwangerschap is dan ook nog niet bevestigd. De Fifty Shades-acteur liet onlangs weten: „Als ik thuis ben, ben ik echt alleen echtgenoot en vader en dat is allesomvattend. Het zijn de rollen die ik het meest serieus neem in het leven.”

Het stel heeft al twee dochters, Dulcie van vijf en Elva van twee.