Charles Aznavour in besloten kring begraven

Hoewel de plechtigheid strikt besloten was, waren honderden fans naar de kathedraal gekomen om hun laatste eer te bewijzen. Zij werden door de politie op een afstandje gehouden. Wel konden ze een condoleance tekenen.

Ⓒ Hollandse Hoogte / SIPA Press

Na afloop van de ceremonie trok de begrafenisstoet naar Monfort-l’Amaury, ruim 40 kilometer ten zuidwesten van Parijs. Daar wordt de wereldberoemde artiest bijgezet in het familiegraf, naast zijn ouders en zijn zoon Patrick die in 1981 op 25-jarige leeftijd overleed.

Vrijdag vond in Frankrijk ook al een nationale herdenkingsplechtigheid plaats voor Aznavour. Op het terrein van de ’Invalides’ kwamen tientallen bekende en onbekende Fransen samen. President Emmanuel Macron noemde de wereldberoemde zanger „een van de gezichten van Frankrijk.” Ook de Armeense premier Nikol Pasjinjan woonde het eerbetoon bij. Hij riep zaterdag tot dag van nationale rouw uit. De vlaggen in het land hangen halfstok en in verschillende kerken vinden plechtigheden plaats.

Nikol Pasjinjan Ⓒ Hollandse Hoogte / Imago Stock & People GmbH

Aznavour werd geboren in 1924 in Parijs als zoon van Armeense immigranten. Hij componeerde meer dan 1300 liedjes, verkocht 180 miljoen platen en speelde mee in circa zestig films. Bovendien stelde hij zijn leven als artiest mede ten dienste van Armenië. De zanger overleed maandag op 94-jarige leeftijd in zijn huis in het zuiden van Frankrijk.