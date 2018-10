Kim Kardashian bedolven onder kritiek na foto mini-bikini

Op de foto, waarbij Kim met haar benen gespreid zit in een erg kleine Chanel-bikini die weinig aan de verbeelding overlaat, is de slanke taille van de 37-jarige realityster goed zichtbaar. Zelf schrijft de Amerikaanse ster ’vintage’ bij het pikante plaatje, maar haar volgers letten op heel andere dingen.

„Waarom doe jij de bikini van je dochter aan?”, is een vraag die vaak gesteld wordt. Ook wordt er geschreven: „Je vader zal zich voor je schamen”, terwijl een ander tikt: „Ik houd van je Kim, maar ik hoefde dit echt niet te zien.” Anderen vragen zich af of Kanye haar wel genoeg aandacht geeft. „Ze heeft aandacht nodig, omdat haar man die niet aan haar geeft. Wacht zo’n tien tot vijftien jaar en North zal net zulke foto’s posten.” Daarnaast wordt de moeder van drie kinderen erop gewezen dat ze een voorbeeldfunctie heeft. „Dit is niet hoe een moeder zich zou moeten gedragen”, is een van de vele commentaren.