Sweet Child O’ Mine wordt kinderboek

Volgens een persbericht is het verhaal in het boek geïnspireerd op de avonturen van Maya en Natalia Rose, de dochter en het nichtje van de tourmanager van Guns N’ Roses, die als kinderen vaak mee op toer gingen met de rockers.

De 73-jarige Patterson bekent in het bericht al jarenlang fan te zijn van de groep. „Daarom ben ik zo blij om nu samen te werken met de band en hun bekende hit tot leven te brengen in dit boekwerk”, aldus de schrijver. Volgens de uitgeverij is het kinderboek een ode aan liefde en muziek, ’en hoe die ons op de liefste wijze samenbrengen’.