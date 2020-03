Amanda Bynes opgenomen in psychiatrische kliniek

Een rechter zou Bynes hebben opgelegd zich te laten opnemen, in bijzijn van haar ouders en haar ex-verloofde Paul Michael. Amanda (33) ging in eerste instantie akkoord met de opname in de kliniek, maar kwam daar later op terug. Volgens Page Six weigert ze vooralsnog elke medewerking.

Amanda brak op haar tiende door met haar rol in Nickelodeonserie All That. Ze scoorde als tiener verschillende film- en televisierollen, maar daarna ging het door mentale problemen en verslavingen bergafwaarts met de Amerikaanse. In 2010 verklaarde ze dat ze een rustpauze inlaste en voorlopig geen acteerklussen zou aannemen, zodat ze aan haar persoonlijke problemen kon werken.

In 2018 liet Amanda weten haar vierde nuchtere jaar te vieren en bedankte haar ouders voor hun steun. Ze bood daarbij haar verontschuldigingen aan voor nare dingen die ze in haar donkere periode op Twitter had geslingerd. De actrice beschuldigde in die tijd onder meer haar vader van seksueel misbruik, aantijgingen die ze later weer terugnam.