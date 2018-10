Kanye verdwijnt opnieuw van sociale media

Ye, zoals de rapper vorige week nog liet weten genoemd te willen worden, verdween rond het middaguur in Amerika van alle sociale media, zonder een aankondiging of verklaring. Dit meldt TMZ.

Zijn ’verdwijning’ is na een opmerkelijke week, waarin hij meerdere vreemde uitlatingen heeft gedaan. Daarnaast lag de Amerikaanse rapper en man van Kim Kardashian onder vuur na zijn optreden bij het programma Saturday Night Live, waar hij een rode pet droeg met ’Make America Great Again’ en daarmee zijn steun aan president Donald Trump deelde.

Kanye verwijderde eerder zijn sociale media-accounts in mei 2017 en keerde bijna een jaar later in april dit jaar terug.