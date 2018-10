Walking Dead-acteur Scott Wilson overleden

Wilson speelde in meer dan vijftig films, maar is bij een jonger publiek voornamelijk bekend als Hershel uit de populaire serie The Walking Dead. Hij was van seizoen twee tot en met vier te zien als de vader van Maggie en Beth.

De dood van Wilson volgt vlak na het nieuws dat hij zou terugkeren in The Walking Dead. Scriptschrijfster Angela Kang bevestigde onlangs dat Wilson te zien is in het negende seizoen.

De cast van de zombieserie reageerde verdrietig op het nieuws van Wilsons overlijden. „Rust in vrede Scott. Kan niet genoeg benadrukken hoe gracieus en lief deze man was. Gezegend dat ik met deze man mocht werken”, twitterde Madison Lintz, die Sophie speelt in de serie.